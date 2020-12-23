Политическая партия «Единая Россия» ведет переговоры с потенциальными кандидатами в Госдуму по Москве.
Одним из кандидатов стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который после домашнего ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры в сборной России. 34-летний футболист попал в список с телеведущим Павлом Волей, певицами Валерией и Аллой Пугачевой, экс-главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.
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«Ведомости» сообщают, что окончательный список кандидатов сформируют в конце января-начале февраля.
- Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
- Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА, в 2004-2018 годах играл за сборную России.
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