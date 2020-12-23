Президент РФС Сергей Прядкин уже давно размышляет над реформированием лиги. И у него есть несколько вариантов.

«Если бы рынок позволял нам зарабатывать хотя бы 160-200 миллионов долларов и раздавать 6-10 миллионов каждому клубу, конечно, стратегически мы бы выстраивали развитие иначе. Все обязательства по контрактам, по медийной составляющей с предоставлением игроков – не так, как мы уговариваем, просим, убеждаем [сейчас].

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Как мне как-то сказал глава одной лиги – конечно, давая 100 или 150 миллионов условному клубу, он будет управлять теми процессами, которые необходимы для развития лиги. Медиаконтракт становится инструментом для развития. Сложность в этом. У нас нет такого финансового рычага. Очень хочется, но…

Первое и основное, что мешает – отсутствие конкуренции. Второе, вытекающее из первого – роль государственного финансирования в спорте. Третье – терпение и выдержка у всех заинтересованных сторон, чтобы следовать стратегии.

Затрону еще одну тему. Ничего нового господа колумнисты не придумали, описывая, что сделать с российским футболом, чтобы он рос. Все преимущества различных структур соревнований мы прошли от и до. Их было 12 – оставили 6, потом оставили 3.

Тинькофф РПЛ Фото: Getty Images

Все зависит от целей, которые ставим. Если это увеличение уровня соревнований – спортивного, коммерческой привлекательности, экономической эффективности клубов – то нужно преобразовать формат соревнований в тот, при котором будет больше матчей повышенного интереса.

Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории А-А (матчи между пятью лучшими командами предыдущего сезона). То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперед. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.

Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придется 4 убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?

Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки.

Тем самым клубы, которые попадут в РПЛ-2, в финансовом плане даже выиграют за счет потенциально бо́льших сумм от распределения доходов с медиа- и коммерческих контрактов. Ведь ключевой драйвер роста – матчи категории АА и АВ», – рассказал Прядкин в интервью Sports.ru.

В феврале 2020-го Прядкин остался единственным кандидатом на пост президента РПЛ, а 17 марта, Премьер-лига официально подтвердила продление полномочий.

59-летний функционер рулит РПЛ с 2007 года.

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