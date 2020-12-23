23 декабря прошло общее собрание акционеров АО «ФК «Локомотив». По его итогам клуб освободил от занимаемых должностей генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

В состав нового совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик. Новый состав совета директоров назначил нового генерального директора клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко, сообщила пресс-служба «Локо».