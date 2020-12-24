В ноябре 2019 года, когда Россия уверенно вышла на Евро, казанское медиа Бизнес Online опубликовало мощнейший инсайд. По версии издания, Станислав Черчесов звонил Игорю Акинфееву и предлагал вернуться в сборную, но вратарь ЦСКА отказался. У той информации до сих пор нет даже призрачного подтверждения: Черчесов постоянно требует уважать решение Игоря, а сам Акинфеев молчаливо дает понять, что камбэк едва ли возможен.

Впрочем, год назад казалось, что на Евро чисто по справедливости должен играть Гилерме. Маринато добывал путевку на турнир и явно не заслужил, чтобы его так подло задвинули, пусть и в пользу легенды сборной. Бразилец с русским паспортом не возмущался вслух (слишком скромный), но его явно подбешивали слухи о гипотетическом возвращении Акинфеева. Казалось, Гиля честно отработает Евро, а там подрастут Сафонов, Максименко и другие голкиперы. Но тут случилась пандемия, Евро перенесли, а в воротах сборной началась какая-то неадекватная суета.

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Маринато Гилерме Фото: Getty Images

С одной стороны, внезапно подтянулся Шунин, который в 33 года проводит лучший сезон в карьере. С другой стороны, сдулся тот же Гилерме, которого Черчесову даже пришлось заменить в перерыве матча с сербами. Это нонсенс, ведь обычно коуч верит в своих до последнего. По другим вратарям все тоже противоречиво: Джанаев нужен скорее для атмосферы, Сафонов помогал молодежке, а потом болел (никакого опыта в главной команде), а остальные (например, трудолюбивый Кержаков) элементарно слабее по уровню.

Соответственно, Черчесов остался с жутко нестабильным Гилей и резко взлетевшим Шуниным – жаль, никто не знает, сколько времени Антон сможет поддерживать себя в топ-форме. На этом печальном фоне крайне логично задуматься о новом приглашении Акинфеева. Ситуация уже далеко не так однозначна, как в 2019-м: с квалификации на Евро прошло больше года, заслуги Маринато обнулились, поэтому надо включать рациональность и звать лучшего вратаря. К тому же сам Игорь ощутимо прокачался за два года без сборной.

Во-первых, он стал гораздо спокойнее: заметно реже орет на своих и адекватнее воспринимает неудачи – в 2020-м Игорь даже начал ходить к журналистам, хотя раньше таким не занимался. Во-вторых, Акинфеева совсем не парит, кто там бегает в обороне – после резкой смены поколений в ЦСКА ему уже ничего не страшно. В-третьих, Акинфеев мутировал в настоящего лидера: недавно он публично поддержал фантастического защитника Васина – сильный шаг для голкипера, который раньше предпочитал молчать и сдвигать брови. При этом по игре к Игорю тоже минимум вопросов. В Премьер-лиге ЦСКА второй по пропущенным, несмотря на дефицит элитных защитников – понятно, чья это заслуга.

Игорь Акинфеев Фото: Getty Images

Акинфеев отбивает не только мячи, но и мутные инициативы «Единой России»: он уже выложил снимок, где назвал ЦСКА единственной партией в жизни. Кстати, инстаграм у Игоря тоже появился совсем недавно – еще одно свидетельство, что вратарь стал более открытым, легче воспринимает любой хейт, да и в интернет теперь заходит не только за прогнозом погоды.

Так что Черчесов, подкинувший Акинфеева на первую строчку в списке лучших игроков года (опрос «СЭ»), отправил сразу три месседжа. Первый – самому Игорю, на которого с новой силой рассчитывают в главной команде страны. Второй – игрокам сборной, среди который коуч не смог найти лучшего: одни тупо не заслужили, а другие слишком увлеклись съемкой интимного контента – исправляться надо всем.

И третий посыл Черчесова – для тех, кто уже окончательно списал Акинфеева и требует поскорее интегрировать в состав молодых вратарей вроде Сафонова и Максименко. Напрасно: Игорь в таком порядке, что его скиллов, спокойствия и опыта еще точно хватит на один крупный турнир. Осталось дождаться, чтобы сам Акинфеев это осознал и наконец вернулся.

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