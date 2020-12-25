«Спартак» выпустил официальное заявление на фоне слухов о возможном уходе Доменико Тедеско этой зимой. В клубе рассчитывают завершить сезон с немецким тренером.
«В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль. Клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года», – говорится в сообщении.
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Сам Тедеско также выступил с короткой репликой:
«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения».
- Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» после декабрьского поражения от «Зенита» (1:3).
- Он связал это с желанием больше времени проводить с семьей.
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