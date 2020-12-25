На официальном сайте ЦСКА проходит опрос на звание лучшего футболиста клуба в ноябре и декабре. Среди претендентов – 20 игроков основного состава, которые выходили на поле в последние два месяца сезона.

Внезапно в лидеры вырвался экс-защитник сборной России Виктор Васин. Он сыграл в четырех матчах – вышел на замену с «Фейенордом» и «Ростовом» и в стартовом составе на загребское «Динамо» и «Урал».

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Конечно, все дело во флэшмобе. Паблик ВГИК призвал подписчиков голосовать за Виктора, за 11,5 часа запись с просьбой администраторов набрала 720 лайков и 386 репостов. Спустя 80 минут после призыва ВГИКа Васин набрал больше 4000 голосов, в то время как ближайший преследователь, Никола Влашич, получил 1,2 тысячи апвоутов.

Вечером в паблике заметили резкий рост популярности Игоря Дивеева. Основной защитник ЦСКА внезапно вышел на второе место, а один из подписчиков записал видео, на котором Дивеев за минуту получил больше 200 голосов.

По состоянию на 22:00 мск Васина в качестве лучшего футболиста ЦСКА двух месяцев выбрали больше 23 тысяч пользователей, у Дивеева почти 18 тысяч лайков. Остальные игроки не набрали в опросе и 3000 голосов.

Игорь Дивеев в ноябре и декабре провел за ЦСКА 10 полных матчей, а также дебютировал за взрослую сборную России.

Армейский клуб после 19 туров идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от «Зенита» на четыре очка.

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