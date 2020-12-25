Инсайдер Николо Скира назвал претендентов на место главного тренера московского «Спартака».
«Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес находятся в шорт-листе «Спартака», чтобы заменить Доменико Тедеско. Русский клуб хотел Роберто де Дзерби, но тот отклонил предложение», – написал Скира в твиттере.
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Сегодня, 25 декабря, красно-белые подтвердили, что Тедеско доработает контракт до конца сезона-2020/21. Ранее немецкий тренер сообщил, что не продлит соглашение и покинет команду по окончании чемпионата. Но в клубе поддержали Доменико и не отправят его в отставку досрочно.
- Леонарду Жардим с 2014 по 2018 гг. и в 2019-м возглавлял французский «Монако», но в декабре 2019-го покинул монегасков. Рафаэль Бенитес с июля 2019-го работает в китайском «Даляне», его соглашение рассчитано до конца 2022 года.
- Об интересе к тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в четверг, 24 декабря, писала La Gazzetta dello Sport, но коуч отказался от контракта с зарплатой в три миллиона евро в год.
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