«Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес находятся в шорт-листе «Спартака», чтобы заменить Доменико Тедеско. Русский клуб хотел Роберто де Дзерби, но тот отклонил предложение», – написал Скира в твиттере.

Сегодня, 25 декабря, красно-белые подтвердили, что Тедеско доработает контракт до конца сезона-2020/21. Ранее немецкий тренер сообщил, что не продлит соглашение и покинет команду по окончании чемпионата. Но в клубе поддержали Доменико и не отправят его в отставку досрочно.