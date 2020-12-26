Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о переезде клуба из Санкт-Петербурга в Сочи.

– Как клуб переезжал из Питера в Сочи? Не могу понять, почему в огромном Санкт-Петербурге никак не может появиться вторая серьезная команда и «Зенит» выдавливает всех.

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– «Зенит» нас не выдавливал, а процесс переезда был несложный и быстрый. Хватало, конечно, организационных вопросов, но к этому мы были готовы. В Санкт-Петербурге, когда мы взяли «Динамо», было сложнее. Я принял команду фактически на перроне Московского вокзала, куда Александр Точилин приехал с группой футболистов. Здесь доукомплектовались местными ребятами и начали работать с листа.

«Динамо» нас приняло максимально радушно и дало все, что могло. Мы благодарны даже за те условия, которые были, объективно говоря, средние. Мы базировались на стадионе «Динамо», где было два искусственных поля не последнего поколения. Не было тренажерного зала. Я заканчивал бороться как раз в «Динамо» и, вернувшись туда пять лет назад, обнаружил почти то же самое. За исключением того, что построили хороший теннисный центр. Но это к нам отношения не имело. А главные корпуса изменений не претерпели.

В какой-то момент появилась возможность перевезти клуб на юг, в совершенно другие климатические условия. Президент клуба сказал: «Едем в Сочи. Здесь готовая инфраструктура». Я сюда приехал, меня нормально встретили в администрации города. Без затяжек провели переговоры на всех уровнях. Все сложилось без проблем, и по сей день двери для нас всегда открыты, все вопросы согласовываются достаточно быстро. А в организации матчей участвует и город. Нам сразу предоставили место для тренировок, где, между прочим, на чемпионате мира работала сборная Хорватии – будущий серебряный призер. Победный дух Луки Модрича и Ко тоже, надеемся, в нас вселяется. Никаких проблем не возникло и на «Фиште», – рассказал Рубашко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Сочи» базировался в Санкт-Петербурге и носил название «Динамо».

«Сочи» ушел на зимнюю паузу РПЛ-2020/21 на четвертом месте с отставанием в 8 очков от «Зенита».

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