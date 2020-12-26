Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что в дальнейшем хотел бы возглавить клуб, в котором провел почти всю карьеру.

«Мне очень часто задают этот вопрос. Я считаю, что все случится так, как случится. Хочу ли я однажды стать тренером «Ливерпуля»? Это мечта? Конечно. Это клуб, который значит для меня все, но у нас один из лучших, если не лучший тренер мира, который был невероятен с того самого момента, как пришел. В последние пару лет он принес нам много успехов. «Ливерпуль» в фантастической ситуации. Пусть так продолжается как можно дольше.

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Клуб вел себя со мной великолепно на протяжении всей моей карьеры. Я до сих пор смотрю все матчи, мои отношения с клубом все еще сильны, там до сих пор выступают мои бывшие одноклубники. Больше нечего обсуждать. И сложно предсказывать. То, что я был хорошим игроком для «Ливерпуля» и провел там свою карьеру, не означает, что я следующий в очереди из тренеров. Если это место когда-то освободится, то возникнет очередь из топ-тренеров длиной в милю. И это не означает, что я – лучший кандидат», – цитирует 40-летнего Джеррарда The Athletic.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» в 1998-2015 годах.

Завершил карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

В настоящее время тренирует шотландский «Рейнджерс».

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