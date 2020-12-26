Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом. 25 декабря «Спартак» сообщил, что 35-летний немец доработает в «Спартаке» до мая 2021 года.
– Сейчас все задаются вопросом, в чем была хитрость Тедеско. Я сразу сказал, что это непонятно. Так не делается. Команда уходит в отпуск, зачем такое говорить. С этим человеком ничего не понятно. И руководство, наверное, тоже думает – тренер-то может говорить все, что думает.
– У Тедеско есть мотивация работать, гнаться за «Зенитом» и ЦСКА?
– У Тедеско появилась мотивация в Германии, когда он сидел пил пиво и ел сосиски немецкие. А ему сказали про «Спартак», где он будет получать огромные деньги и кайфовать. Вот мотивация. Мне смешно, что его там где-то обидели в игре с «Сочи», что он не хочет продлевать соглашение, потому что ему тяжело одному.
Мы по 20 лет жили за границей одни, получали в сто раз меньше, чем он, и ничего страшного. С его зарплатой он вообще должен жить на стадионе, – цитирует Мостового «СЭ».
- Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» после декабрьского поражения от «Зенита» (1:3).
- Он связал это с желанием больше времени проводить с семьей.