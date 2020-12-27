Казанский «Рубин» оригинально поздравил поклонников команды с наступающий Новым годом. Клуб выпустил музыкальный клин с участием игроков команды и главного тренера Леонида Слуцкого. Тренер на английском языке исполнил песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»).

В клипе полузащитник Солтмурад Бакаев сделал косплей на кадр из фильма «Один дома», когда Кевин слушал музыку, лежа на полу. А форвард Хвича Кварацхелия примерил футболки всех клубов, в которые его отправлял журналисты этой осенью – «Боруссия», «Галатасарай», «Краснодар» и «Ювентус».

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Дмитрий Тарасов произнес приветственную речь на фоне Кремля и отпраздновал в костюме, повторив движения «Мало половин» бывшей жены Ольги Бузовой. Нападающий Иван Игнатьев предстал перед зрителями в образе праздничной елки.

  • «Рубин» завершил осенний отрезок РПЛ на девятом месте.
  • Слуцкий возглавил казанцев 19 декабря 2019 года.

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