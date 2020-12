Казанский «Рубин» оригинально поздравил поклонников команды с наступающий Новым годом. Клуб выпустил музыкальный клин с участием игроков команды и главного тренера Леонида Слуцкого. Тренер на английском языке исполнил песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»).