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4 сентября «Локомотив» и «Аталанта» договорились о трансфере Алексея Миранчука за 14,5 млн евро. Оказалось, что не вся сумма досталась москвичам.

В сделке участвовали два посредника. 2,655 млн евро были выплачены компании Joint Industries Limited Partnership (Шотландия), уполномоченный представитель Ю.В. Зайцев. Еще 2,13 млн евро получил агент футболиста Вадим Шпинев.

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По информации «Матч ТВ», на счет «Локомотива» упало лишь 9,715 млн евро. Сумма агентского вознаграждения составила 33% от суммы трансфера.

Миранчук провел за «Аталанту» 7 матчей и забил 2 мяча.

25-летний игрок бодро начал в итальянском клубе: забил в двух стартовых матчах подряд, несмотря на то, что в сумме провел на поле 43 минуты.

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