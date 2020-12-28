Ключевым в карьере арбитра стал матч 29-го тура РПЛ-2019/20 между «Спартаком» и «Ахматом». Лайнсмен Владислав Назаров в спорной ситуации зафиксировал положение вне игры у Самюэля Жиго, что привело к просмотру ВАР и отмене гола красно-белых.

После подтверждения, что офсайд у спартаковца был, Назаров решение главного арбитра.

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«Реакция арбитра была связана исключительно со сложностью ситуации. Тем не менее, руководители судьи сочли его поведение неэтичным и вывели из числа тех, кто обслуживал игры РПЛ. Больше назначений он не получал. С сентября Назаров работал только на матчах первой лиги», – сообщает «СЭ».

Источник добавил, что Назаров не войдет в пул арбитров, которые обслужат матчи РПЛ в 2021 году. Владимир либо продолжит работу в ФНЛ, либо завершит карьеру.

И это был не единственный спорный момент матча: тут вы можете вспомнить весь ад вокруг «Спартака».

Несмотря на спорные судейские решения, красно-белые выиграли тот матч со счетом 3:0.

После 20 туров РПЛ-2020/21 «Спартак» идет на третьем месте и проигрывает «Зениту» шесть очков.

Красно-белые вернутся после зимней паузы 20 февраля и в Кубке России сыграют с «Динамо».

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