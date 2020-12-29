Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе с тренером Олегом Кононовым, который пытался найти нужные изменения в методах работы во время кризиса результатов.

«Когда все стало плохо, Кононов затеял перемены. Схемы другие пробовал, от ворот иначе стали разыгрывать, начались какие-то шараханья. Возможно, еще и от давления – вы же помните, сколько критики в его адрес было от болельщиков и в медиа. Плюс он пытался измениться сам, стать брутальным, как тот же Каррера. Я не знаю, то ли сам он пришел к этому, то ли ему кто-то сказал: «Будь злым, тогда все перевернешь».

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Кононов, например, кулаками по столу стучал, ногой по лавке мог двинуть, но мы же видели, что это не он, что он ненастоящий. Естественно, игроки все это не воспринимали. Но я бы и здесь отметил старание Кононова все исправить – он правда делал все, что мог, бился до последнего. Была и еще другая проблема – прессинг. Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели. Он часами на теории объяснял, но невозможно так быстро научиться, так быстро прокачаться физически. Мы просто не понимали, что делать. Тупо бежали вперед, а нас обрезали.

Сейчас Тедеско показывает, как именно должен проходить прессинг. Когда от восьмерок, когда от крайних защитников, когда от нападающих. Изначально Тедеско говорил: «Я могу ночью разбудить вас, а вы должны понимать, как надо действовать при прессинге и куда бежать». При этом, думаю, тот прессинг, что сейчас есть у Тедеско, как раз при Кононове и начали закладывать. Чепзанович – тренер по физподготовке – как раз пришел при Кононове и стал проводить большую работу в тренажерке. Только, к сожалению, Олег Георгиевич не смог донести до футболистов свое видение, а команда еще не была готова физически к такой игре», – написал 36-летний Ребров в блоге на Sports.ru.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года и был уволен в декабре 2019-го.

После ряда неудачных результатов фанаты начали кампанию против Кононова с требованием вернуть Карреру.

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