Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе с тренером Олегом Кононовым, который пытался найти нужные изменения в методах работы во время кризиса результатов.
«Когда все стало плохо, Кононов затеял перемены. Схемы другие пробовал, от ворот иначе стали разыгрывать, начались какие-то шараханья. Возможно, еще и от давления – вы же помните, сколько критики в его адрес было от болельщиков и в медиа. Плюс он пытался измениться сам, стать брутальным, как тот же Каррера. Я не знаю, то ли сам он пришел к этому, то ли ему кто-то сказал: «Будь злым, тогда все перевернешь».
Кононов, например, кулаками по столу стучал, ногой по лавке мог двинуть, но мы же видели, что это не он, что он ненастоящий. Естественно, игроки все это не воспринимали. Но я бы и здесь отметил старание Кононова все исправить – он правда делал все, что мог, бился до последнего. Была и еще другая проблема – прессинг. Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели. Он часами на теории объяснял, но невозможно так быстро научиться, так быстро прокачаться физически. Мы просто не понимали, что делать. Тупо бежали вперед, а нас обрезали.
Сейчас Тедеско показывает, как именно должен проходить прессинг. Когда от восьмерок, когда от крайних защитников, когда от нападающих. Изначально Тедеско говорил: «Я могу ночью разбудить вас, а вы должны понимать, как надо действовать при прессинге и куда бежать». При этом, думаю, тот прессинг, что сейчас есть у Тедеско, как раз при Кононове и начали закладывать. Чепзанович – тренер по физподготовке – как раз пришел при Кононове и стал проводить большую работу в тренажерке. Только, к сожалению, Олег Георгиевич не смог донести до футболистов свое видение, а команда еще не была готова физически к такой игре», – написал 36-летний Ребров в блоге на Sports.ru.
- Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года и был уволен в декабре 2019-го.
- После ряда неудачных результатов фанаты начали кампанию против Кононова с требованием вернуть Карреру.