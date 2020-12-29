Помощники главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули штаб армейского клуба.
Оба специалиста оставили должность в связи с истечением сроков контракта, сообщает официальный сайт красно-синих.
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«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.
Онопко работал в штабе ЦСКА с 2009 года, Овчинников – с 2014-го. Осенью у Босса возник серьезный конфликт с болельщиками красно-синих. После ноябрьского матча с «Ротором» дело едва не дошло до драки.
- ЦСКА ушел на зимний перерыв, занимая второе место в чемпионате России-2020/21.
- Армейцы на 4 очка отстают от лидирующего «Зенита».
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