Васин лидирует в опросе на лучшего в ЦСКА, хотя провел 2 матча. Это как?

«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

Онопко работал в штабе ЦСКА с 2009 года, Овчинников – с 2014-го. Осенью у Босса возник серьезный конфликт с болельщиками красно-синих. После ноябрьского матча с «Ротором» дело едва не дошло до драки.