Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снова покорил мир – на этот раз вокалом. В оригинальном новогоднем ролике от казанской команды коуч исполнил песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»). Видео выбралось за пределы России и собрало отклики из разных стран.