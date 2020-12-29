Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снова покорил мир – на этот раз вокалом. В оригинальном новогоднем ролике от казанской команды коуч исполнил песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, что мне нужно на Рождество, это ты»). Видео выбралось за пределы России и собрало отклики из разных стран.

«Блестяще», – прокомментировал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, который сейчас работает футбольным экспертом.

Чемпионат России
Слуцкий восхитил мир вокалом. Крутой новогодний ролик «Рубина»
ВЧЕРА В 23:34

«Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец», – написал бывший нападающий ЦСКА Понтус Вернблум.

Слуцкому посвятили статью в Daily Mail: «Из России с любовью! Бывший тренер «Халла» и сборной России Леонид Слуцкий причудливо перепел песню Мэрайи Кэри в праздничном ролике «Рубина».

The Guardian тоже в теме: «Больше Мэрайи! Леонид Слуцкий исполнил рождественский хит и продемонстрировал лучшие танцевальные движения».

https://i.eurosport.com/2020/12/29/2962779.png

«Все, что мы хотим на Рождество – Леонид Слуцкий», – отреагировали в нидерландском сегменте телеканала Fox Sports, где Слуцкого помнят по работе в «Витессе».

«Очень плохо», – написал в комментариях у Слуцкого его бывший футболист из «Халла» Томас Бейтинк. «Все равно лучше, чем ты играешь в футбол», – мгновенно отреагировал Леонид. «Согласен», – пристыженно ответил футболист.

«Это просто великолепно, какой же он крутой!» – пишет журналист The Athletic Питер Бакингем над прикрепленным видео.

«Рождество пока не оправдывает ожидания? – вступил член медиакоманды ФИФА Алекс Стоун. – Леонид Слуцкий, перепевающий Мэрайю – четыре минуты золота. Порадуйте себя».

  • «Рубин» завершил осенний отрезок РПЛ на девятом месте.
  • Слуцкий возглавил казанцев 19 декабря 2019 года.

Слуцкий восхитил мир вокалом. Крутой новогодний ролик «Рубина»

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