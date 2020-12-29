Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин вспомнил утечку интимного видео нападающего Артема Дзюбы и рассказал, как ситуация повлияла на команду.
«Сам день матча с «Краснодаром» выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео. Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артема Дзюбы нас только еще больше сплотила. Во всяком случае, ощущение было именно таким. Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить. Так, считаю, и должно было быть. Хорошо, что все получилось», – цитирует Сутормина «Матч ТВ».
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- 8 ноября «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1, уступая по ходу встречи.
- Дзюба сперва не реализовал пенальти, но затем именно его гол помог сине-бело-голубым выйти вперед. Третий мяч забил Сутормин.
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