Экс-футболист Роман Широков, который судом был приговорен к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тысяч рублей за избиение судьи Никиты Данченкова, пожаловался на нищету и заявил, что не может выплатить пострадавшему денежную компенсацию.

Однако телеграм-канал Mash выяснил, что за несколько дней до суда Широков совершил две многомиллионные покупки – приобрел два автомобиля Mercedes V и G-класса общей стоимостью 15 млн рублей.

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Также источник сообщил, что в распоряжении Романа есть еще как минимум две машины – Range Rover и ВАЗ-21053.

Ранее Широков заявил, что работает в юридической фирме и зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, на которые содержит семью из восьми человек.

Роман завершил карьеру в 2016 году. В последнее время он появлялся в эфире «Матч ТВ» в качестве комментатора и эксперта.

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