Легенда «Спартака» Евгений Ловчев предложил дедовский метод воспитания нападающего Александра Кокорина. Ветеран не в первый раз высказывает недовольство отношением форварда к футболу.
«Надо снять ремень, отпороть его хорошенечко, чтобы он стал умнее в этой жизни. Без сомнения, он умеет играть, но пока не играет – по каким причинам? Мы же не можем не верить врачам, которые говорят, что у него травма. Если травма, надо привести в порядок и заставить играть лучше», – цитирует Ловчева «СЭ».
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- Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом летом 2020 года и за 10 матчей забил 2 мяча с пенальти.
- За полгода Александр пропустил полтора месяца из-за травм (не сыграл в восьми матчах).
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