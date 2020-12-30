«Надо снять ремень, отпороть его хорошенечко, чтобы он стал умнее в этой жизни. Без сомнения, он умеет играть, но пока не играет – по каким причинам? Мы же не можем не верить врачам, которые говорят, что у него травма. Если травма, надо привести в порядок и заставить играть лучше», – цитирует Ловчева «СЭ».