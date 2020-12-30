Металлическое изображение форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не дает покоя жителям подмосковного Подольска. В 2019-м фигуру футболиста украли, позднее ей же отпилили голову, а теперь подожгли.
В ночь с 29 на 30 декабря это сделал неизвестный мужчина. Фигуру, которая к Новому году была переодета в костюм Деда Мороза, мгновенно охватило пламя – вероятно, перед поджогом, вандал облил Дзюбу легковоспламеняемой жидкостью.
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- В ноябре в соцсетях появилось интимное видео с участием Дзюбы, на котором форвард ублажает себя на камеру.
- После этого форвард был отстранен от игр за сборную России и лишен капитанской повязки в «Зените».
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