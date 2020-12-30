В 2020-м году «Тинькофф Банк» стал официальным спонсором чемпионата России. Тогда многие вспомнили горячую цитату основателя банка Олега Тинькова.

– Вы никак это не комментировали, но одна из самых ваших громких цитат звучит следующим образом: «Русские футболисты похожи на обсосов». В этом году «Тинькофф банк» стал официальным спонсором российской Премьер-лиги. Скажите, ваше отношение к российским футболистам поменялось, или вы по-прежнему считаете, что у них ужасные прически?

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– Ну, они стали выглядеть чуть получше. Играют так же плохо. Но это же бизнес. Это сделка менеджмента, я к ней отношения никакого не имею.

Это бизнес-решения. Они считают, что среди аудитории мужской, маскулинной наш бренд менее известен. Они решили туда пойти.

Если ты смотришь английский чемпионат, а потом переключаешь на русский, то, конечно, становится грустно. Но прически стали поинтереснее, надо отдать им должное, – сказал Тиньков в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит». В тройку входят ЦСКА и «Спартак», на вылет выстроились «Уфа» и «Тамбов».

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