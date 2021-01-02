Пресс-служба «Спартака» весело проводит новогодние каникулы. 2 января в твиттере красно-белых был выложен скрин переписки (фейковой?) с Лионелем Месси. Вот как шли переговоры рекордсмена «Золотого мяча» с самым титулованным клубом России:

– Привет, Лео!

Трансферы
Месси, Рамос и Агуэро доступны с 1 января. Все топы, у которых заканчивается контракт
30/12/2020 В 20:03

– Нет, – не стал даже выслушивать аргентинец.

Твит подписали одним словом: «Боль».

  • Контракт Месси истекает в июне, 1 января он получил право вести переговоры с другими клубами.
  • Всю клубную карьеру Лео провел в «Барсе», с которой стал десятикратным чемпионом Испании и выиграл четыре Лиги чемпионов.

Месси, Рамос и Агуэро доступны с 1 января. Все топы, у которых заканчивается контракт

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