Пресс-служба «Спартака» весело проводит новогодние каникулы. 2 января в твиттере красно-белых был выложен скрин переписки (фейковой?) с Лионелем Месси. Вот как шли переговоры рекордсмена «Золотого мяча» с самым титулованным клубом России: