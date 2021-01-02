Пресс-служба «Спартака» весело проводит новогодние каникулы. 2 января в твиттере красно-белых был выложен скрин переписки (фейковой?) с Лионелем Месси. Вот как шли переговоры рекордсмена «Золотого мяча» с самым титулованным клубом России:
– Привет, Лео!
Трансферы
Месси, Рамос и Агуэро доступны с 1 января. Все топы, у которых заканчивается контракт
– Нет, – не стал даже выслушивать аргентинец.
Твит подписали одним словом: «Боль».
- Контракт Месси истекает в июне, 1 января он получил право вести переговоры с другими клубами.
- Всю клубную карьеру Лео провел в «Барсе», с которой стал десятикратным чемпионом Испании и выиграл четыре Лиги чемпионов.
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