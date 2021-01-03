«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, – обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – цитирует «Чемпионат» собственный источник.