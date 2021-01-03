Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может стать игроком «Ростова» в рамках сделки клубов по полузащитнику Матиасу Норманну.
«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, – обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – цитирует «Чемпионат» собственный источник.
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- В сезоне-2020/21 29-летний Кокорин в восьми матчах чемпионата России забил с пенальти два мяча и отдал один ассист.
- До «Спартака» форвард играл за «Сочи» на правах аренды – его контракт принадлежал «Зениту».
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