Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал вошел в список пятнадцати лучших бомбардиров европейских лиг по итогам прошлого года.

Российский форвард занял 14-е место в списке, забив 23 мяча в 39 матчах, сообщает Transfermarkt .

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По количеству забитых мячей Дзюба опередил нападающих Неймара («Пари Сен-Жермен») и Златана Ибрагимовича («Милан»), а также Карима Бензема («Реал») и Тимо Вернера («Челси»).