Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал вошел в список пятнадцати лучших бомбардиров европейских лиг по итогам прошлого года.
Российский форвард занял 14-е место в списке, забив 23 мяча в 39 матчах, сообщает Transfermarkt.
По количеству забитых мячей Дзюба опередил нападающих Неймара («Пари Сен-Жермен») и Златана Ибрагимовича («Милан»), а также Карима Бензема («Реал») и Тимо Вернера («Челси»).
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Роберт Левандовски («Бавария», 44 матча, 47 голов)
2. Криштиану Роналду («Ювентус», 45 матчей, 44 гола)
3. Ромелу Лукаку («Интер», 52 гола, 40 голов)
4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 37 матчей, 39 голов)
5. Чиро Иммобиле («Лацио», 42 матча, 34 гола)
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 41 матч, 29 голов)
7. Бруну Фернандеш («Спортинг» / «Манчестер Юнайтед», 56 матчей, 28 голов)
8. Лионель Месси («Барселона», 48 матчей, 27 голов)
9. Мохамед Салах («Ливерпуль», 45 матчей, 26 голов)
10. Паулиньо («Брага», 44 матча, 25 голов)
11. Ваут Вегхорст («Вольфсбург», 37 матчей, 24 гола)
12. Андре Силва («Айнтрахт», 38 матчей, 24 гола)
13. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», 39 матчей, 23 гола)
14. Артем Дзюба («Зенит», 39 матчей, 23 гола)
15. Оливье Жиру («Челси», 41 матч, 23 гола)
16. Карим Бензема («Реал», 44 матча, 23 гола)
17. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» / «Челси», 49 матчей, 23 гола)
18. Неймар («ПСЖ», 29 матчей, 22 гола)
19. Златан Ибрагимович («Милан», 30 матчей, 22 гола)
20. Родригу Пинью («Маритиму», 31 матч, 22 гола)
- В декабре Дзюба забил 188-й гол в карьере и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
- «Зенит» завершил первую часть сезона лидером РПЛ.
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