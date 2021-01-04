Канал Fox Sports Asia подвел итоги голосования в номинации «Лучший футболист Азии»-2020. С огромным отрывом победил нападающий «Тоттенхэма» Сонхын Мин, который набрал 286 очков.
Вторым стал форвард «Зенита» Сердар Азмун (89 очков): он опередил Жуниора Негао («Ульсан Хендай», 83 очка), Андреса Иньесту («Виссел Кобе», 44 очка) и Юнбит Гарама («Ульсан Хендай», 30 очков).
Чемпионат Англии
Кейн и Сон к 16-му туру повторили рекорд АПЛ – они отдали друг другу 13 ассистов
Среди номинантов был Халк, но нападающий «Шанхай СИПГ» набрал лишь один балл. Сон победил в шестой раз за семь лет: в 2016-м его опередил Синдзи Окадзаки из «Лестера».
- В 16 матчах АПЛ-2020/21 28-летний форвард «Тоттенхэма» оформил 12+5. В прошлом сезоне он настрелял 11+12.
- У Азмуна 11 мячей и 2 ассиста в 16 играх РПЛ-2020/21.
Чемпионат Англии
Говорят, Сон забил «Ливерпулю» из офсайда. Как считаешь ты?
Лига чемпионов УЕФА
«Немного недонастроились». Азмун объяснил неудачи «Зенита» в ЛЧ