Канал Fox Sports Asia подвел итоги голосования в номинации «Лучший футболист Азии»-2020. С огромным отрывом победил нападающий «Тоттенхэма» Сонхын Мин, который набрал 286 очков.

Вторым стал форвард «Зенита» Сердар Азмун (89 очков): он опередил Жуниора Негао («Ульсан Хендай», 83 очка), Андреса Иньесту («Виссел Кобе», 44 очка) и Юнбит Гарама («Ульсан Хендай», 30 очков).

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Среди номинантов был Халк, но нападающий «Шанхай СИПГ» набрал лишь один балл. Сон победил в шестой раз за семь лет: в 2016-м его опередил Синдзи Окадзаки из «Лестера».

  • В 16 матчах АПЛ-2020/21 28-летний форвард «Тоттенхэма» оформил 12+5. В прошлом сезоне он настрелял 11+12.
  • У Азмуна 11 мячей и 2 ассиста в 16 играх РПЛ-2020/21.

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