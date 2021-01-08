Менеджер сборной России по футболу Евгений Савин считает, что капитан команды Артем Дзюба после завершения карьеры мог бы преуспеть в политике.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед игрой находит очень правильные слова – подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», – заявил Савин.

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Сам Дзюба считает, что в политике прижился бы его одноклубник по «Зениту» Магомед Оздоев. «Политиком – железно Оздоев. Вот кто прям политиканище был бы, король политики. Вообще, нужно присмотреться к этому парню. Мага – легендарный в этом плане. Есть даже между нами шуточка – Магомед знает все, но не все точно. Поэтому Магомед прям политик», – заявил Дзюба.

Дзюба не участвовал в последних матчах сборной из-за скандала с интимным видео.

В декабре 2020 года появилась информация об уходе в политику Игоря Акинфеева, но вратарь ЦСКА опроверг слухи.

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