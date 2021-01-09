Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко, которого уволили из клуба в конце 2020 года, рассказал об отношении к истории с поцелуем армейского шарфа. На встрече с болельщиками в 2010-м бывший спартаковец приложился губами к эмблеме ЦСКА по просьбе фанатов.

«Жалею ли, что поцеловал шарф ЦСКА? Нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание – ослабить его, снять напряженность. Все это и вылилось в тот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нем единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф», – цитирует Онопко «Чемпионат».

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Также Виктор прокомментировал слухи о возможном переходе на работу в «Спартак»:

«Мне лично никто не звонил, я ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но я вот что хочу сказать: для меня никогда не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь были еще киевское «Динамо» и «Шахтер». В мою бытность спартаковцем у нас самые тяжелые игры происходили с «Аланией», «Ротором», потому что они тогда наверху были. Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, в которой находишься, и не обманывать, не предавать тех людей, с кем ты работаешь.

Я любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе. В том числе среди болельщиков – я всем им благодарен. За годы работы в ЦСКА я не услышал ни одного плохого слова от поклонников «Спартака» – ни на улице, ни на трибуне, ни во время игры. Ни одного! Ко мне подходили и спартаковские ДПСники, и армейские, и милиционеры простые, и учителя. Один говорит: «Я болею за «Спартак», отвечаю: «Молодец, болей». Другой: «А я – за «Динамо». Говорю: «Отлично, болей за «Динамо». Но они ко мне подходят, фотографируются, и им неважно, где я сейчас работаю – в ЦСКА, «Динамо» или «Спартаке». Вот и для меня нет такой принципиальности, честно. Потому что футбол – это игра, которая объединяет. У болельщиков есть эмоции, которые им надо выплеснуть. Раньше они дрались между собой, специально организовывали бои. 30 на 30 или 50 на 50, но по-честному. Чего я никогда не признавал и не признаю, так это оскорбления – тренеров, футболистов или родственников, как это было с бывшей женой Радимова. Это неприемлемо. Но без болельщиков нам тяжело и скучно. Они все люди, и они все понимают».

Онопко выступал за «Спартак» с 1992 по 1995 год.

Завершил карьеру в 2005 году, а в 2009-м стал тренером в ЦСКА.

Армейцы занимают второе место в Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

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