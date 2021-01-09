«Спартак» близок к завершению сделки по приобретению опорника «ПСВ» Йоррита Хендрикса. Летом игрок станет свободным агентом, потому «Спартак» заплатит за него всего 700 тысяч евро. В московском клубе 25-летний полузащитник будет зарабатывать 1,2 млн евро за сезон.