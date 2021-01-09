«Спартак» близок к завершению сделки по приобретению опорника «ПСВ» Йоррита Хендрикса. Летом игрок станет свободным агентом, потому «Спартак» заплатит за него всего 700 тысяч евро. В московском клубе 25-летний полузащитник будет зарабатывать 1,2 млн евро за сезон.
Хендрикс заключит с клубом Федуна соглашение до 2024 года, утвержадет Voetbal International. По словам директора красно-белых Антона Фетисова, чтобы сделка состоялась, футболисту нужно успешно пройти медобследование.
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- Хендрикс – воспитанник «ПСВ». Он выступает в первой команде с 2013 года.
- В нынешнем сезоне Йоррит провел за голландскую команду 20 матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной передачи.
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