«Спартак» близок к завершению сделки по приобретению опорника «ПСВ» Йоррита Хендрикса. Летом игрок станет свободным агентом, потому «Спартак» заплатит за него всего 700 тысяч евро. В московском клубе 25-летний полузащитник будет зарабатывать 1,2 млн евро за сезон.

Хендрикс заключит с клубом Федуна соглашение до 2024 года, утвержадет Voetbal International. По словам директора красно-белых Антона Фетисова, чтобы сделка состоялась, футболисту нужно успешно пройти медобследование.

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  • Хендрикс – воспитанник «ПСВ». Он выступает в первой команде с 2013 года.
  • В нынешнем сезоне Йоррит провел за голландскую команду 20 матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной передачи.

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