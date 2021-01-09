Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал фото с тренировки по фехтованию на бамбуковых мечах. В инстаграме игрок опубликовал три снимка в экипировке и с мечом в руках.

«Тренировка в кэндо», – подписал Дзюба фотографии.

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Подписчики игрока не остались в стороне. Кто-то выразил восхищение новым образом Дзюбы, но были и те, кто решил потроллить форварда.

«За старое взялся…», – предположил один из пользователей.

«Эх, все на руки тянет», – съерничал другой.

«А хват-то привычный», – отреагировал еще один подписчик.

Кэндо – современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Его история начинается с традиционных самурайских техник владения мечом.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзюба провел 17 матчей и забил 11 мячей.

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