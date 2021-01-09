Мама бывшего капитана «Спартака» Егора Титова Людмила вспомнила подробности допингового скандала, после которого ее сына дисквалифицировали.

В 2004 году Титова отстранили от футбола на один год за употребление бромантана. Из-за дисквалификации полузащитник пропустил чемпионат Европы в Португалии.

Чемпионат России Титов: «Фора Дзюбы перед Соболевым – спартаковская школа» 11/09/2020 В 11:25

«Если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован. Их кормили таблетками этими… Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и давали людям, чтобы не спали. Я не понимаю, зачем это футболистам.

Мы были все в таком шоке, причем его же дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация увеличила срок до года. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжелый был год, конечно», – сказала Людмила Титова, слова которой приводит официальный сайт РФС.

Титов – воспитанник «Спартака». Он играл за красно-белых до 2008 года, после чего покинул клуб из-за конфликта со Станиславом Черчесовым.

После «Спартака» Титов выступал за «Химки», астанинский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Чемпионат России 20 лет назад «Бавария» почти купила у «Спартака» Титова. Сделкой занимался агент Роналдо 10/05/2020 В 10:00