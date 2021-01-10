Как стало известно Eurosport, «Зенит» еще не обращался в «Ростов» по поводу выкупа защитника Дмитрия Чистякова, который выступает за петербуржцев на правах аренды до конца сезона.
По условиям соглашения между клубами, зимой действующие чемпионы могут выкупить своего воспитанника за 3,5 млн евро. Летом сумма увеличится до 4 млн.
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- В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ, при этом не был заявлен для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
- Контракт Чистякова с «Ростовом» действует до лета 2022 года. Так что если зенитовцы не выкупят игрока зимой или летом, он вернется в донской клуб.
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