«Аякс» до последнего будет поддерживать Промеса. Знаю, что Эрик Тен Хаг, главный тренер команды, говорил с Куинси, и тот заявил, что абсолютно невиновен. Его поддержали одноклубники, персонал. Не знаю, что будет происходить дальше. Дело получило большую публичную огласку. Так что его наверняка доведут до конца. Но там все не очень однозначно. Сейчас он старается не комментировать свою причастность к истории. Хотя сначала говорил, что его вообще не было на вечеринке, потом говорил, что был, потом снова не было. Серьезная путаница в показаниях привела к молчанию. Я разговаривал с представителями «Аякса», они подтвердили, что будут поддерживать его до конца.