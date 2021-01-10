Бывший полузащитник «Витесса», «Спарты», «Гронингена», глава нидерландского профсоюза футболистов Евгений Левченко прокомментировал для Eurosport информацию о возможном возвращении полузащитника «Аякса» Куинси Промеса в «Спартак».
«Аякс» до последнего будет поддерживать Промеса. Знаю, что Эрик Тен Хаг, главный тренер команды, говорил с Куинси, и тот заявил, что абсолютно невиновен. Его поддержали одноклубники, персонал. Не знаю, что будет происходить дальше. Дело получило большую публичную огласку. Так что его наверняка доведут до конца. Но там все не очень однозначно. Сейчас он старается не комментировать свою причастность к истории. Хотя сначала говорил, что его вообще не было на вечеринке, потом говорил, что был, потом снова не было. Серьезная путаница в показаниях привела к молчанию. Я разговаривал с представителями «Аякса», они подтвердили, что будут поддерживать его до конца.
Понятно, что если его вину докажут, то он, скорее всего, вернется в Россию. Это чуть ли не единственный вариант. Для Голландии Куинси автоматически станет токсичной фигурой, с таким бэкграундом он не сможет здесь играть. Придется менять чемпионат, страну. А в России всегда рады его видеть.
Не знаю, сколько следователи еще будут заниматься этим делом. В интервью он сказал, что хочет бороться за место в составе, остаться в «Аяксе». Сейчас ему доверяет главный тренер, клуб. Но если замок рухнет, не вижу ни одной команды во всей западной Европе, кто может его пригласить», – сказал Левченко.
- 14 декабря Промеса арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений на семейном празднике, но через несколько дней отпустили.
- Следствие по его делу продолжается. Игроку может грозить четыре года заключения.