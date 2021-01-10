Руководство «Тамбова» сообщило футболистам клуба, что им придется самостоятельно платить за трансфер на тренировочный сбор в Крымске.

Команда должна собраться 15 января, но приехать в Крымск игрокам предложили за свой счет, так как клуб не в состоянии заплатить за билеты. При этом проживание в Крымске «Тамбов» возьмет на себя, но это удалось согласовать только по гарантийным письмам.

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Как сообщает телеграм-канал «Спортивный бизнес», большинство игроков проигнорируют сбор и расторгнут контракт с клубом, который не платит игрокам с лета. Из «Тамбова» уже ушли Александр Капленко, Гурам Тетрашвили, Михаил Костюков и Алексей Грицаенко, которые добились обоюдного расторжения договора через Палату РФС по разрешению споров.

После 19 матчей «Тамбов» занимает последнее место в РПЛ с 13 очками.

Домашние матчи команда проводит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

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