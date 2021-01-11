Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о планах получить паспорт РФ и желании играть за сборную России.
Миладинович выступает в «Сочи» с 2018 года, ранее футболист играл Сербии.
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– У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить.
– Зачем он вам нужен?
– Просто я люблю Россию, мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Тинькофф РПЛ.
– Рассчитываете попасть в сборную России после получения паспорта?
– У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова, – сказал Миладинович, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
- Ранее о получении российского паспорта сообщил французский футболист «Монпелье» Дамьен Ле Таллек.
- В нынешнем сезоне Миладинович провел 15 матчей в РПЛ, забил один мяч и получил четыре предупреждения.
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