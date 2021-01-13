На днях коуч «Аталанты» Гасперини тонко намекнул, что недоволен скиллами Миранчука, потому что Иличич может играть страйкера, а у Леши такой опции нет. До этого русского полузащитника гасили итальянские медиа (парня назвали призраком), а еще раньше покритиковал Станислав Черчесов. Наблюдать за хейтом откровенно больно: игрок, привыкший быть статусным и важным, тотально прилип к скамейке и каждый день просыпается с мыслью, что не тянет новый уровень.

В Италии никого не волнует, что осенью у Леши была травма, а за ней – коронавирус и смерть отца. Местные журналисты справедливо считают, что человек за 14 млн евро обязан делать разницу даже в те минутки, которые ему выделяет Гасперини. Но Миранчуку явно мало этого времени, поэтому формируется замкнутный круг. Чтобы прорваться в старт, надо зажигать за полтайма, а Леша к такому не привык – акция с голом «Интеру» была разовой. Получается, основа Алексу тоже не грозит.

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Алексей Миранчук в матче против «Беневенто» Фото: Getty Images

Параллельно в «Монако» маринуется Александр Головин. Саша переходил в команду, которая стабильно рубится в ЛЧ, и к тренеру, который шикарно раскрывает молодых футболистов. Прошло два года: Жардим окончательно списан, а монегаски жесточайше деградировали – теперь даже ЛЕ будет успехом. Сам Головин если и прогрессирует, то довольно медленно: иногда его коронует твиттер «Монако», но разговоров про реальный интерес «Челси» и «Юве» давно нет.

Ситуация Дениса Черышева еще хуже. Резидент элитного клуба победителей ЛЧ либо лечится, либо бегает за испанских середняков – его «Валенсия» чудом не обанкротилась, а сейчас барахтается во второй половине. У «Сельты», куда гонял Федор Смолов, положение чуть солиднее, но еврокубки ей тоже не светят. Зато сам Федя однозначно запомнит аренду на всю жизнь: голы «Реалу» и «Барсе», полнейшая пустота в других матчах и нулевое желание «Сельты» дать полноценный договор. Впрочем, даже у Смолова с Европой сложилось лучше, чем у Кузяева. Он предлагал себя всем подряд, но оказался никому не нужным и постучался в знакомые двери зенитовского офиса.

К 2021 году очевиден явный тренд: русским игрокам опасно соваться в Европу. В лучшем случае тебя ждет стагнация, в худшем – лавка, а в самом унизительном – отказ подписать контракт. При этом потерь объективно много. Во-первых, финансовые. Условный «Зенит» легко отсчитал бы Головину от 3,5 млн евро в год (в «Монако» – 2-2,5). «Локо» давал Миранчуку в 1,5-2 раза больше, чем «Аталанта». Праймового Черышева звали все российские гранды, но он не захотел поднимать космические деньги – вероятно, зря.

Федор Смолов, «Сельта» Фото: Getty Images

Во-вторых, в Европе можно лишиться места в старте, а потом и звонков из сборной – тоже критические риски. В-третьих, за границей бывает скучно (Смолов и Виго), а еще из топовых лиг реально сложнее прорваться в еврокубки, чем из РПЛ.

Короче, объективно много нюансов, чтобы забывать обо всем и рваться за мечтой. Максимум, что ты получишь – пачку респектов за то, что выбрался из зоны комфорта. Но потом те же люди, которые совсем недавно хвалили за отъезд из России, будут проклинать за слабую статистику и отсутствие характера.

Недавние трипы в Европу доказывают: там русскому футболисту живется вообще не лучше, чем в РПЛ. Атмосфера на стадионах и сильные соперники несколько раз в год – терпимые бонусы, но минусы все равно перевешивают. Поэтому не надо удивляться и злиться, когда те, кто вырос не на покере Аршавина, а на лавке Миранчука, откажутся уезжать и останутся в Премьер-лиге.

Это абсолютно здравый эгоизм, ведь опыт всех последних лет подтверждает грустный тезис: на Европу даже не стоит тратить время. Гораздо разумнее выбрать себя, а не чужие фантазии о русских подвигах в лучших лигах мира.

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