Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов шутливо прокомментировал публикацию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в инстаграме.

Загитова выложила фото у воды и спросила подписчиков: «Что было дальше?» 32-летний Фролов написал в комментариях: «А дальше были приключения русалочки».

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  • Загитова не соревновалась с декабря 2019 года.
  • Фролов в 2020 году запомнился критикой российских властей.

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