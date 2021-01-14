Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов шутливо прокомментировал публикацию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в инстаграме.
Загитова выложила фото у воды и спросила подписчиков: «Что было дальше?» 32-летний Фролов написал в комментариях: «А дальше были приключения русалочки».
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Стала известна сумма, на которую «Крылья» оштрафовали вратаря Фролова за критику власти
- Загитова не соревновалась с декабря 2019 года.
- Фролов в 2020 году запомнился критикой российских властей.
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«Крылья Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов
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