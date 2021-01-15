Выступающий за «Спартак-2» вратарь Александр Селихов рассказал, как попал на виллу к американскому актеру Жан-Клод Ван Дамму, о предложениях из-за границы и переходе из «Амкара» в «Спартак».
О знакомстве с Ван Даммом
– Часто бывает, что российские футболисты на отдыхе встречают иностранных футболистов, иностранных звезд. У тебя такое было?
– Мы с Роландом Гиголаевым были в соседних отелях. И как-то мы договорились пойти поужинать и зайти в клуб. Это все было в Таиланде. Поужинали, пошли в клуб. Роланд ко мне подходит и говорит: «Кто-то на тебя смотрит». Этот клуб был трехэтажный. Смотрю с балкона, а там футболисты. Имен называть не буду. Они тоже отдыхали и позвали меня к себе за стол. Мы там чуть посидели, потанцевали. И потом я иду к Роланду. А он бежит ко мне: «Селя, смотри, кто у нас рядом за столом!» А там охрана и Жан-Клод Ван Дамм.
Я думаю: «Ничего себе! Надо сфоткаться!» Иду – охрана не пускает. Вычислил главного охранника. Он мне отвечает: «Без проблем. Ван Дамм с вами сфоткается». А там лента как в аэропортах: она отбрасывается. И Ван Дамм с бокалом к нам идет, со всеми нами сфотографировался. И такая девушка за ним заходит. Я ей начинаю что-то говорить по-английски. А она: «Спокойно–спокойно! Я из России».
Потом подходит эта русская девушка и говорит: «Вы понравились Жан-Клод Ван Дамму. Он хочет пригласить вас к себе на виллу». Мы поехали на эту виллу. Он все искал нам русскую музыку, но ничего не получилось. Мы там час посидели и уехали.
Жан-Клод ван Дамм
Фото: Getty Images
– А кто его контингент?
У него был друг. В основном – охрана. И эта русская девушка.
– Он узнал, что ты футболист?
– Мы как-то разговаривали на эту тему, что мы футболисты. И Ван Дамм еще сказал: «Я люблю Россию!»
Об эмоциях от «Энфилда»
– Самый запоминающийся выезд?
– Наверное, «Энфилд». Я вот смотрел на трибуну и не понимал, где ее конец. Стадион так интересно построен.
– Что у тебя внутри, когда ты слышал гимн «Ливерпуля»?
– На самом деле, непередаваемо. Дрожь бежит по телу. Не понимаешь, где находишься. Хотя всю жизнь шел к этому, смотрел по телевизору матчи Лиги чемпионов и мечтал там оказаться однажды.
– Хочешь повторить этот момент?
«Энфилд» попрощался с Джеррардом
Фото: Eurosport
– Естественно.
– Как футболист какой команды?
– «Спартака».
– А «Ливерпуля» нет?
– Давайте начнем со «Спартака».
О переходе из «Амкара» в «Спартак»
– Как в Амкаре узнали, что уходишь в Спартак?
– Муслимыч (Гаджиев – Eurosport.ru) все знал, что я подписал. У нас игра с «Анжи». И мы перед игрой с тренером вратарей разбираем пенальти. Муслимыч меня подзывает: «Янник Боли может по центру дать паненку». В игре – пенальти. Гаджиев говорит мне снова, чтобы я не гадал. А я заваливаюсь налево. И Боли дал этот цирк. Заходим в раздевалку. Гаджи Муслимыч такой: «Селихов, не гадай! «Спартак»! Елки-палки!».
О других вариантах карьеры
– Когда ты уходил из «Амкара», у тебя было два предложения: «Зенит» и «Спартак».
– «Зенит» думал, а «Спартак» был более агрессивен.
– А были предварительные встречи?
– Мы играли с «Амкаром» против «Зенита». Тогда Луческу тренировал «Зенит». Он мне сказал на флеш-интервью: «Твое будущее – здесь».
– То, что было с «Лацио», слух?
Александр Селихов
Фото: Getty Images
– Я тоже не знаю. Это забросило руководство «Амкара».
– Тогда вроде был Денис Маслов.
– Да-да.
– Он вбросил?
– Я не знаю. Я ему говорю: «Было?» А он: «Было-было!» Я никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше вторая лига.
– А из Европы тебе конкретно что-то предлагали?
– Помню, из «Эльче» писал тренер вратарей на фейсбук. Тогда я еще в «Амкаре» играл. Фигня?! Почему?! Они сейчас в Ла Лиге, – рассказал Селихов в интервью oSporteTV.
- Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.
- Последний матч за основную команду он провел в 2019 году. Сейчас он привлекается к матчам за «Спартак-2».