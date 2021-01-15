Выступающий за «Спартак-2» вратарь Александр Селихов рассказал, как попал на виллу к американскому актеру Жан-Клод Ван Дамму, о предложениях из-за границы и переходе из «Амкара» в «Спартак».

О знакомстве с Ван Даммом

Чемпионат России Вратарь «Крыльев» мило откомментил фото Загитовой, назвав Алину русалкой ВЧЕРА В 06:52

– Часто бывает, что российские футболисты на отдыхе встречают иностранных футболистов, иностранных звезд. У тебя такое было?

– Мы с Роландом Гиголаевым были в соседних отелях. И как-то мы договорились пойти поужинать и зайти в клуб. Это все было в Таиланде. Поужинали, пошли в клуб. Роланд ко мне подходит и говорит: «Кто-то на тебя смотрит». Этот клуб был трехэтажный. Смотрю с балкона, а там футболисты. Имен называть не буду. Они тоже отдыхали и позвали меня к себе за стол. Мы там чуть посидели, потанцевали. И потом я иду к Роланду. А он бежит ко мне: «Селя, смотри, кто у нас рядом за столом!» А там охрана и Жан-Клод Ван Дамм.

Я думаю: «Ничего себе! Надо сфоткаться!» Иду – охрана не пускает. Вычислил главного охранника. Он мне отвечает: «Без проблем. Ван Дамм с вами сфоткается». А там лента как в аэропортах: она отбрасывается. И Ван Дамм с бокалом к нам идет, со всеми нами сфотографировался. И такая девушка за ним заходит. Я ей начинаю что-то говорить по-английски. А она: «Спокойно–спокойно! Я из России».

Потом подходит эта русская девушка и говорит: «Вы понравились Жан-Клод Ван Дамму. Он хочет пригласить вас к себе на виллу». Мы поехали на эту виллу. Он все искал нам русскую музыку, но ничего не получилось. Мы там час посидели и уехали.

Жан-Клод ван Дамм Фото: Getty Images

– А кто его контингент?

У него был друг. В основном – охрана. И эта русская девушка.

– Он узнал, что ты футболист?

– Мы как-то разговаривали на эту тему, что мы футболисты. И Ван Дамм еще сказал: «Я люблю Россию!»

Об эмоциях от «Энфилда»

– Самый запоминающийся выезд?

– Наверное, «Энфилд». Я вот смотрел на трибуну и не понимал, где ее конец. Стадион так интересно построен.

– Что у тебя внутри, когда ты слышал гимн «Ливерпуля»?

– На самом деле, непередаваемо. Дрожь бежит по телу. Не понимаешь, где находишься. Хотя всю жизнь шел к этому, смотрел по телевизору матчи Лиги чемпионов и мечтал там оказаться однажды.

– Хочешь повторить этот момент?

«Энфилд» попрощался с Джеррардом Фото: Eurosport

– Естественно.

– Как футболист какой команды?

– «Спартака».

– А «Ливерпуля» нет?

– Давайте начнем со «Спартака».

О переходе из «Амкара» в «Спартак»

– Как в Амкаре узнали, что уходишь в Спартак?

– Муслимыч (Гаджиев – Eurosport.ru) все знал, что я подписал. У нас игра с «Анжи». И мы перед игрой с тренером вратарей разбираем пенальти. Муслимыч меня подзывает: «Янник Боли может по центру дать паненку». В игре – пенальти. Гаджиев говорит мне снова, чтобы я не гадал. А я заваливаюсь налево. И Боли дал этот цирк. Заходим в раздевалку. Гаджи Муслимыч такой: «Селихов, не гадай! «Спартак»! Елки-палки!».

О других вариантах карьеры

– Когда ты уходил из «Амкара», у тебя было два предложения: «Зенит» и «Спартак».

– «Зенит» думал, а «Спартак» был более агрессивен.

– А были предварительные встречи?

– Мы играли с «Амкаром» против «Зенита». Тогда Луческу тренировал «Зенит». Он мне сказал на флеш-интервью: «Твое будущее – здесь».

– То, что было с «Лацио», слух?

Александр Селихов Фото: Getty Images

– Я тоже не знаю. Это забросило руководство «Амкара».

– Тогда вроде был Денис Маслов.

– Да-да.

– Он вбросил?

– Я не знаю. Я ему говорю: «Было?» А он: «Было-было!» Я никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше вторая лига.

– А из Европы тебе конкретно что-то предлагали?

– Помню, из «Эльче» писал тренер вратарей на фейсбук. Тогда я еще в «Амкаре» играл. Фигня?! Почему?! Они сейчас в Ла Лиге, – рассказал Селихов в интервью oSporteTV.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года.

Последний матч за основную команду он провел в 2019 году. Сейчас он привлекается к матчам за «Спартак-2».

Чемпионат России Миранчук, Смолов и Головин = демотивация. В Европу из РПЛ уже никто не поедет ВЧЕРА В 13:45