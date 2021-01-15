Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал в инстаграме провокационное фото, которое точно не понравится противникам пафосных выходок.

Футболист поделился с подписчиками недешевыми покупками – Iphone 12 и приставкой PlayStation из 24-каратного золота. По данным официального сайта Apple, стоимость телефона, как у Вендела, начинается от 5 тысяч фунтов (500 тысяч рублей). Цена на данную модель PlayStation неизвестна, но учитывая размеры аппарата, она вряд ли меньше, чем у Iphone.

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  • Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. Футболист перебрался в Санкт-Петербург за 20 млн евро из «Спортинга».
  • На его счету 12 матчей за российский клуб и 1 забитый мяч.

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