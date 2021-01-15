Футболист поделился с подписчиками недешевыми покупками – Iphone 12 и приставкой PlayStation из 24-каратного золота. По данным официального сайта Apple, стоимость телефона, как у Вендела, начинается от 5 тысяч фунтов (500 тысяч рублей). Цена на данную модель PlayStation неизвестна, но учитывая размеры аппарата, она вряд ли меньше, чем у Iphone.