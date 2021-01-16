Московский «Локомотив» объявил о первой зимней покупке – клуб подписал 29-летнего бразильского защитника Пабло Насименто. «Железнодорожники» выкупили футболиста у французского «Бордо».

Официальный сайт красно-зеленых сообщил, что Пабло успешно прошел обследование, подписал контракт и уже присоединился к команде на сборе в Марбелье, Испания. Игрок будет выступать за москвичей под 3-м номером. Детали контракта и цифры сделки между клубами не раскрываются.

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«Рад присоединиться к «Локомотиву». Для меня это новый вызов в карьере. Буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!» – рассказал новичок.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» выкупит Пабло за 2 млн евро, хотя на Transfermarkt игрок стоит 8 млн – это связано с тем, что летом у него истекал контракт с «Бордо».

В 2020 году на бразильца претендовали «Краснодар» и «Динамо», но жирондинцы отказались отпустить его за 10 млн евро.

За первую половину сезона в составе «Бордо» Пабло провел 13 матчей и забил 1 мяч.

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