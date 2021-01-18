Российскую Премьер-лигу могут сократить до 12 команд с 16 – для этого предложили два варианта регламента.
Первый вариант, который рассматривается в Доме футбола – регулярный чемпионат в два круга и последующее разделение команд на две группы по шесть. Будут сыграны еще два круга: первая шестерка распределит места в еврокубках, вторая будет бороться за сохранение прописки в РПЛ.
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При втором варианте планируется другое разделение на группы по формату 8+4. Восемь команд определят чемпиона и участников еврокубков, последние четыре поспорят с четырьмя клубами из ФНЛ за право остаться в Премьер-лиге. Информация появилась в распоряжении «РБ-Спорт».
- РПЛ проходит в традиционном формате – 16 команд играют два круга.
- На зимнюю паузу после 19 туров лидером ушел «Зенит» (41 очко). Петербуржцев преследуют ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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