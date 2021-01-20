Единственный в России трехкратный победитель Кубка страны с разными командами рассказал о сложном периоде в «Локо», аренде в «Тосно», помощи Семина и секрете высоких результатов его нынешней команды в интервью Eurosport.ru.

Травма в «Локо», забастовка в «Тосно»

Чемпионат России Кикнадзе покинет «Локо», Семин вернется («Рейтинг Букмекеров») 22/12/2020 В 18:39

– Давай начнем с «Локо». Ты попал в команду в 2017-м, когда Семин еще даже не начал чемпионский сезон. Кто хотел тебя видеть в клубе?

– Мой агент Андрей Талаев позвонил в середине сбора с «Крыльями», за которые я выступал, и сказал, что со стороны «Локомотива» есть серьезный интерес. Сообщил, что моя кандидатура одобрена на всех уровнях, в том числе главного тренера. Глупо было упускать такой шанс. Очень хотел зацепиться за место в составе большого клуба.

– На подписании контракта Семин заявил, что ему нужны бойцы, которые никогда не сдаются. Как воспринял слова?

– Как хорошую мотивацию. Так должно быть в каждой команде: чтобы достичь результата, нужно бороться и не сдаваться.

– При этом до конца сезона ты провел 2 матча. Почему так мало?

– Сложно сказать. Долго еще думал, почему так сложилось. Не было доверия со стороны тренера. Возможно, не оправдал его ожиданий.

– Летом, непосредственно в чемпионский сезон, тебя отправили в молодежную команду. Почему?

– Я проводил все время с основной командой, но играл за молодежку для поддержания тонуса. И в одном из матчей в начале сезона получил серьезную травму, разрыв латерального мениска. С медицинским штамбом консультировались у хирургов из Италии и Финляндии. Все они говорили, что можно восстановиться консервативным путем. В итоге период реабилитации занял три месяца.

– Зимой 2018-го ты перешел в «Тосно», застав единственный сезон команды в РПЛ. Быстро понял, что это живой труп?

– Через пару дней после подписания контракта с «Тосно» началась забастовка по поводу зарплат и премий, которые не платили. Логично, что ничего хорошего это не предвещало. Но я до последнего верил, что команда будет существовать и останется в РПЛ.

– Держались исключительно на энтузиазме?

– Можно сказать и так. Плюс вышли в финал розыгрыша Кубка России, надеялись, что это поможет спасти клуб. На встречу с командой приходил губернатор Ленобласти, обещал, что денежный вопрос решат и нас не бросят. Но как сложилось, вы видите сами.

– Сколько «Тосно» тебе должен?

– Это уже не так важно. В «Тосно» я шел на минимальные условия, ради игровой практики. И нам удалось договориться с «Локомотивом», что часть зарплаты будут платить они.

– Не жалеешь об этом периоде?

– Как можно жалеть о периоде, когда ты играешь и несмотря на все трудности выигрываешь трофей. Наверное, такие периоды в жизни тоже нужны. К тому же коллектив был классный, все поддерживали друг друга.

– Когда клуб умер, были какие-то эмоции?

– Да, было грустно и обидно от несдержанных слов и обещаний. Когда мы со своей стороны старались сделать все от нас зависящее для сохранения команды.

Полгода без футбола и помощь Семина

– После возвращения из «Тосно» ты полгода не играл вообще. Как так вышло?

– Я вернулся уже в чемпионскую команду. Поговорил с Семиным, Юрий Павлович четко дал понять, что сейчас у меня тут шансы минимальные, а игровая практика нужна. Мы начали искать команду. В итоге в клубы, со стороны которых был интерес, «Локомотив» меня отпускать не хотел, мол, тебе что, «Тосно» не хватило?

– Куда звали?

– «Енисей» и «Анжи». В итоге к концу трансферного окна и они уже укомплектовались, и я остался сидеть в «Локомотиве», что психологически далось очень тяжело.

Тимофей Маргасов Фото: Twitter

– Полгода без футбола при действующем контракте: что чувствует футболист в этот момент?

– Было тяжело, но депрессией я это не назвал бы. Понимал, что опускать руки никак нельзя и нужно тренироваться как минимум для себя. Ведь через те же полгода, перейдя в новый клуб, я должен быть в оптимальной форме. Как бы тяжело морально не было, я проводил все тренировки на максимуме. За поддержку спасибо моей жене, она всегда была рядом. Родные всегда были на связи, звонили, мотивировали меня. Еще очень помог агент. Донес до меня, что не все так плохо, нужно лишь переждать этот момент, и мы обязательно найдем вариант для продолжения карьеры. Все это в совокупности и помогло не опустить руки.

– Есть обида на Семина?

– Нет, какие могут быть обиды. Сложилось так, как сложилось. Я всегда стараюсь искать причину в себе, а не винить в произошедшем окружающих. Значит сам где-то упустил, не проявил себя должным образом. Напротив, я Юрию Павловичу благодарен. Когда позже поехал в аренду в «Сочи», часть мениска оторвалась окончательно, и колено стало клинить. Тогда без операции уже было не обойтись. Клуб тогда, можно сказать, только начинал путь, и таких условий, как сейчас, в том числе для реабилитации, не было.

Я обратился за помощью к доктору «Локо» Никите Карлицкому, он поспособствовал в организации проведения операции. Но в вопросе реабилитации все зависело от Юрия Павловича, ведь я на тот момент принадлежал другой команде. И несмотря на большое количество травмированных игроков в «Локо», большую загрузку докторов и реабилитологов, Семин дал добро на мое восстановление в клубе.

О качествах Федотова и связке с Заболотным

– Когда ты только оказался в «Сочи» в феврале 2019-го, перед командой вообще не стояло цели выйти в РПЛ. Но вы это сделали.

– Да, за счет усилий всего клуба. Тогда подобралась очень сплоченная команда, квалифицированные опытные игроки. И тренерский штаб во главе с Точилиным четко выстроил работу и игру команды. Теплая семейная атмосфера, думаю, тоже поспособствовала достижению высоких результатов.

– Первый сезон в РПЛ. Команда собирается чуть ли не по ходу первых туров. Как это проходило с точки зрения игроков? Насколько тяжело было осваиваться?

– Сложно, ведь комплектация команды проходила скомкано. Сборы получились короткими, на них практически не приезжали новые игроки, многие присоединились перед самым стартом сезона. Соответственно, и сыгранности никакой не было. Это сказалось на результате первой части сезона.

– В ноябре Точилина убирают и приходит Федотов. Расскажи об этом тренере. Кажется, что он какой-то тактический гений.

– С Федотовым приятно и легко работать, он профессионал со множеством сильных тренерских качеств. Четко и доходчиво объясняет требования, у него индивидуальный подход к каждому игроку, что очень важно. Вокруг себя в тренерском штабе он собрал квалифицированных специалистов, вместе с которыми грамотно выстроил рабочий процесс. Также Владимир Валентинович всегда может подобрать нужные слова и настроить команду на лучший результат.

– Зимой к вам приехал Саша Кокорин. Как в команде отнеслись к такому усилению, напоминали в шутку его прошлое?

– Нормально, спокойно отнеслись. Все понимали его ситуацию, никто не напоминал. Видели, что он в хорошей форме и может помочь команде.

– Нынешний сезон «Сочи» для РПЛ проходит очень круто. Команда в лидерах и по игре не уступает никому. Назови основные причины, как так получается?

– Мы подошли к началу сезона в хорошей форме, ведь перерыва почти не было. Конечно, можно вспомнить сложную ситуацию со вспышкой короновируса в команде, но это не помешало дать высокий результат. Хорошая физическая форма и сыгранный состав – наверное, и есть основные причины успешного проведения осенней части сезона.

Тимофей Маргасов Фото: Getty Images

– Отдельно о коронавирусе. Ты тоже, насколько я понимаю, переболел. Это как-то влияет на организм спортсмена?

– Это влияет на любой организм. Говорят, последствия на протяжении еще длительного времени могут проявляться. Но и болеют все по-разному. Я перенес в легкой форме. И удалось достаточно быстро восстановиться, не потеряв в игровой форме.

– Кстати, будешь делать прививку от ковида?

– Пока сохраняется высокий титр антител. Без острой необходимости делать прививку не буду.

– Ты – один из топовых ассистентов РПЛ. В чем секрет связки с Заболотным, ведь три гола из четырех Антон забил с твоих пасов? Вы ее нарабатываете на тренировках?

– Антон габаритный форвард, который хорошо играет головой, и грех этим не воспользоваться. На тренировках мы отрабатываем различные варианты развития атаки, в том числе фланговый.

– Заболотный отдельно тебя отблагодарил за столько ассистов? Ведь почти все голевые на него.

– Нет, да и здесь нет ничего сверхъестественного. Каждый выполняет свою работу. И вообще лучшая благодарность за передачу – это ее реализация.

– «Сочи» играет при 3-5-2. До этого в аналогичную схему играл «Ростов», где ты тоже выходил на поле часто. Тебе удобнее играть латераля?

– На самом деле мне удобно играть и латераля, и в четверке защитников. Просто это разные схемы, и задачи у меня отличаются. В пятерке защитников в свое время в «Ростове» я играл и в центре, и слева. В «Сочи» Федотов в основном использует меня в качестве латераля.

– Сергей Колесников сказал, что Федотов вообще не матерится. Когда вы в последний раз слышали тренерский мат? Это было в «Сочи» или до «Сочи»?

– Да всякое бывало. Футбол – эмоциональная игра, и эмоции эти всегда по-разному проявляются. Слышал и в «Сочи».

– В чем лично прибавил за последний год-полтора?

– В физической готовности. И психологически стал покрепче. Когда ты играешь постоянно, появляется некая уверенность. А с этим приходит и более четкое видение и понимание тактических моментов игры в целом.

– Можно ли сказать, что сейчас ты просто кайфуешь от происходящего?

– Определенно, я получаю от работы удовольствие. Но никогда нельзя расслабляться, всегда нужно держать себя в тонусе, так как незаменимых нет.

– Какая цель перед «Сочи» на остаток сезона? Вы же реально можете залететь в Лигу Европы?

– Определенной четкой задачи и курса на еврокубки нет. Но уверен, мы будем делать все возможное, стараться побеждать, чтобы этого результата все-таки достичь.

– После удачного старта сезона появилась мечта о сборной?

– Думаю, сборная страны – это мечта каждого футболиста, глупо это отрицать. Но я смотрю на вещи объективно и вижу, что мне для попадания туда еще работать и работать.

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