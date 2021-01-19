Алиса Казьмина, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что тяжело больна, и врачи не могут ей помочь.

«Доброй ночи. Часто пишу по ночам, боли уходят, и хочется очень пожить и почувствовать себя хоть на несколько часов в здравии», – написала Казьмина под публикацией в инстаграме от 16 января.

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«А что за болезнь у вас?» – спросили в комментариях.

«Некроз всех пазух: лобной, клиновидной самой страшной, решетчатой, гемоглобин 70, вторичный васкулит. Я не смогу уже, я думаю. Те две операции помогли, но временно. Мне кажется, я совсем скоро погибну», – ответила женщина.

19 числа Алиса выложила новый пост, написав: «Лежу. Сижу. Поклонилась. К верху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять». Она пообщалась с подписчиками, которые заметили изменения во внешности. Некоторые предположили, что Казьмина страдает от последствий неудачной пластической операции.

«Трагедия. Болезнь редкая поразила меня. И никто не знает, как с ней бороться. У меня не было пластики на лице. Это, к сожалению, такая болезнь. У меня акне с некрозом. Серьезное заболевание, которым не решаются заняться лучшие гуру медицины. Меня никто не берет. Никто. Не могу больше. Нет выхода», – отвечала Алиса фолловерам.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году и развелись в 2019-м.

В браке родилась дочь Есеня, с которой экс-футболист не общается.

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