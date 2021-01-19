Медосмотр – это всегда скучно и нудно. Но в «Динамо» представили мероприятие в другом стиле – москвичи сняли видеоквест в духе игры Cyberpunk 2077.

По сюжету футболист Ди проходил медицинский осмотр перед возобновлением чемпионата России. Бело-голубые использовали множество отсылок и пасхалок, которые касались и футбола, и игры. А роль Киану Ривза исполнил главный тренер команды Сандро Шварц.

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  • Cyberpunk 2077 – игра в жанре Action-RPG, которая вышла в декабре 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One.
  • «Динамо» возобновит сезон 20 февраля матчем против «Спартака» в Кубке России.
  • После 19 туров РПЛ бело-голубые занимают 6 место и проигрывают лидеру 11 очков.

Cyberpunk 2077 наконец вышел! Там есть Киану Ривз, а еще – русская певица

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