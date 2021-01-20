Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов рассказал о выступлениях за «Тосно», который столкнулся с финансовыми проблемами и прекратил существование вскоре после завоевания Кубка России-2018.

– Зимой 2018-го ты перешел в «Тосно», застав единственный сезон команды в РПЛ. Быстро понял, что это живой труп?

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– Через пару дней после подписания контракта с «Тосно» началась забастовка по поводу зарплат и премий, которые не платили. Логично, что ничего хорошего это не предвещало. Но я до последнего верил, что команда будет существовать и останется в РПЛ.

– Держались исключительно на энтузиазме?

– Можно сказать и так. Плюс вышли в финал розыгрыша Кубка России, надеялись, что это поможет спасти клуб. На встречу с командой приходил губернатор Ленобласти, обещал, что денежный вопрос решат и нас не бросят. Но как сложилось, вы видите сами.

– Сколько «Тосно» тебе должен?

– Это уже не так важно. В «Тосно» я шел на минимальные условия, ради игровой практики. И нам удалось договориться с «Локомотивом», что часть зарплаты будут платить они, – рассказал 28-летний Маргасов в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Маргасов – единственный в истории обладатель Кубка России в составе трех команд: «Ростова» (2014), «Локомотива» (2017) и «Тосно (2018).

Полноценный контракт с «Сочи» он подписал перед стартом сезона-2019/20.

Полное интервью:

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