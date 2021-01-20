Не понимаю, зачем «Фиорентине» Кокорин. Три-четыре приличных матча за последние 2,5 года могут привлечь разве что скаутов из Казахстана, но не из Италии. В адекватной реальности давно шагнули в 2021-й, а не остались в 2018-м, когда Роберто Манчини был в восторге от зенитовских голов Саши.

Но я примерно представляю, как устроена работа рынка в Италии. Если брать какой-то южный клуб – большое влияние мафии и агентов, если северный – аналогичное воздействие от просто уважаемых в футболе людей. Сын Липпи и Манчини – те самые ребята, которые имеют авторитет, чтобы рекомендовать и советовать. И так получилось, что руководство «Фиорентины» к их мнению прислушивается даже больше, чем к собственному селекционному отделу.

Трансферы «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину 3 ЧАСА НАЗАД

Роберто Манчини Фото: Getty Images

Я даже плюс-минус понимаю, для чего трансфер нужен Кокорину. Нападающий, который с ранних лет карьеры почти как Скрудж купался в миллионах, чувствовал себя мессией и каждый год выслушивал тысячи комплиментов, рано или поздно задал бы себе вопрос: у меня все есть, почему бы не попробовать поиграть там, где это делают в кайф, а не потому что так надо?

Вряд ли Саша когда-то мечтал о большой европейской карьере. Ему она не нужна. Но почему-то кажется, что съездить на полгода в Европу он был бы не против. Получится – хорошо, не получится – никто не осудит. Пример есть: Федя Смолов (одно поколение и похожий карьерный путь) хотел этого куда больше и погнал на полгода в «Сельту». По уровню та же «Фиорентина». Не получилось, да. Но галочку в карьерном списке поставил.

У Кокорина сейчас похожая ситуация: мощная протекция, отсутствие большего желания нынешнего главного тренера/клуба видеть его весной и, возможно, искорка мечты, которую еще не завалили деньгами.

Александр Кокорин, «Спартак» Фото: From Official Website

Наверняка его устроил бы вариант с арендой на полгода, но не знаю, обсуждается ли подобный сценарий. В полноценный трансфер не верю совсем. А вот пожить до лета во Флоренции, сыграть с «Юве», «Миланом» – почему нет? Безо всяких обязательств.

В России всегда найдутся клубы, которые возьмут Кокорина на хорошие деньги даже после потенциальной неудачи в Италии. Зато через десять лет про него скажут: был такой Саша, который хоть и бросал стулья, но не испугался и поиграл в Европе.



Ведь ему уже почти 30. Пора подумать не только о деньгах, но и каком-то наследии.



Сколько Кокорин заработал за карьеру? Он давно миллиардер



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