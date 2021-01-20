Деян Ловрен выиграл с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов. Во многих матчах хорват играл рядом с Вирджилом ван Дейком, поэтому отлично представляет его слабые стороны. Защитник «Зенита» рассказал, в чем его нынешний одноклубник Ярослав Ракицкий сильнее лидера «красных».

«У Яры изумительная левая нога. Думаю, что даже правая Вирджила не сравнится с левой Яры. Честно, правда. Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги. Мы с Ракицким понимаем друг друга», – цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита».

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  • В 17 матчах РПЛ Деян забил два мяча в чужие и один в свои. Зато очень красиво.
  • В августе «Зенит» заплатил за 31-летнего Ловрена 12 млн евро. Он стал заменой Браниславу Ивановичу, который покинул Санкт-Петербург по окончании контракта.

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