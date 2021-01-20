Деян Ловрен выиграл с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов. Во многих матчах хорват играл рядом с Вирджилом ван Дейком, поэтому отлично представляет его слабые стороны. Защитник «Зенита» рассказал, в чем его нынешний одноклубник Ярослав Ракицкий сильнее лидера «красных».