Деян Ловрен выиграл с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов. Во многих матчах хорват играл рядом с Вирджилом ван Дейком, поэтому отлично представляет его слабые стороны. Защитник «Зенита» рассказал, в чем его нынешний одноклубник Ярослав Ракицкий сильнее лидера «красных».
«У Яры изумительная левая нога. Думаю, что даже правая Вирджила не сравнится с левой Яры. Честно, правда. Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги. Мы с Ракицким понимаем друг друга», – цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита».
Чемпионат Германии
Холанн назвал 3 лучших центральных защитников футбола
- В 17 матчах РПЛ Деян забил два мяча в чужие и один в свои. Зато очень красиво.
- В августе «Зенит» заплатил за 31-летнего Ловрена 12 млн евро. Он стал заменой Браниславу Ивановичу, который покинул Санкт-Петербург по окончании контракта.
Чемпионат России
💣 Ловрен забил самый нелепый автогол в РПЛ
Чемпионат Англии
Пикфорд нанял телохранителей после смертельных угроз. Все из-за травмы Ван Дейка