19 января жена Вячеслава Малафеева Екатерина сообщила о госпитализации экс-вратаря «Зенита». Бывший футболист находится в состоянии средней тяжести.
Сообщалось, что у Малафеева высокая температура и поражены легкие: одно – на 40 процентов, другое – на 65-70 процентов. Вячеслав прокомментировал свое состояние.
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«Нахожусь под наблюдением врачей. В целом все хорошо. Не раз побеждали. Уверен, победим и сейчас», – написал Малафеев в инстаграме.
- Вячеслав всю карьеру провел в «Зените» и играл за главную команду с 1999-го по 2016-й.
- 41-летний голкипер выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, четыре чемпионата России и три Кубка страны.
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