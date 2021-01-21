«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России. Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ею не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю, просто хочу поддержать его семью, его детей, его жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов на видео, опубликованном Sports.ru.