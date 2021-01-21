Бывший футболист сборной России Игорь Денисов поддержал оппозиционного политика Алексея Навального, который в данный момент находится в СИЗО.

«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России. Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ею не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю, просто хочу поддержать его семью, его детей, его жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов на видео, опубликованном Sports.ru.

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У Игоря Денисова нет личных страниц в социальных сетях, поэтому он прислал видео со словам поддержки в спортивную редакцию.

  • Футболист завершил карьеру в 2019 году, последним его клубом был московский «Локомотив».
  • Алексей Навальный находится в московском СИЗО «Матросская тишина», куда его поместили после возвращения в Россию.

Чем сейчас занимается экс-капитан «Зенита» Игорь Денисов

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