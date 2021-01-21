Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подтвердил информацию о переходе в «Фиорентину». И рассказал, что ему осталось, чтобы сделка была официально оформлена.

«Я практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти медосмотр, ну и подписать [контракт]», – ответил Кокорин на вопрос журналиста «Матч ТВ» Семена Зигаева.

Трансферы «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину ВЧЕРА В 12:32

По последним данным, итальянский клуб заплатит за Александра 4,5 млн евро. Он подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 1,7-2 млн евро за сезон.

Кокорин забил за «Спартак» 2 мяча в 8 матчах.

Он перешел в московский клуб в качестве свободного агента летом 2020 года.

Чемпионат Италии «Фиорентина» готовит 5 млн евро за трансфер Кокорина 03/01/2021 В 20:05