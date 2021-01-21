Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подтвердил информацию о переходе в «Фиорентину». И рассказал, что ему осталось, чтобы сделка была официально оформлена.
«Я практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти медосмотр, ну и подписать [контракт]», – ответил Кокорин на вопрос журналиста «Матч ТВ» Семена Зигаева.
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По последним данным, итальянский клуб заплатит за Александра 4,5 млн евро. Он подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 1,7-2 млн евро за сезон.
- Кокорин забил за «Спартак» 2 мяча в 8 матчах.
- Он перешел в московский клуб в качестве свободного агента летом 2020 года.
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