Московский «Спартак» официально попрощался с нападающим Александром Кокориным. Клуб объявил о договоренности с «Фиорентиной» по переходу игрока.

«Спартак» достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина. В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.

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Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» – сообщает официальный сайт красно-белых.

По последним данным, «Фиорентина» заплатит за Александра 4,5 млн евро и даст ему зарплату 1,7-2 млн евро за сезон.

Кокорин забил за «Спартак» 2 мяча в 8 матчах.

Он перешел в московский клуб в качестве свободного агента летом 2020 года.

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